VIOLA, Domani torna Jovic. In mezzo Bianco-Duncan

Domani con la Sampdoria ci sarà il debutto in Coppa Italia per la Fiorentina. Troppo importante per i viola andare avanti, con la coppa che può trasformare una stagione “normale” in una stagione da ricordare, come la descrive Il Tirreno oggi in edicola. Quanto alle scelte di formazione, si legge sul quotidiano, sicuri assenti saranno Cabral (il cui responso dopo gli esami è atteso oggi) e Terracciano, dopo il problema rimediato col Sassuolo. Tornerà quindi Jovic davanti, mentre in porta Gollini è il favorito su Cerofolini. In difesa probabile rientro per Quarta accanto a Milenkovic o Igor, con Dodò a destra e Terzic, uomo coppe, a sinistra. A centrocampo possibile ancora il tandem Duncan-Bianco, sulla trequarti Ikoné (in ballottaggio con Kouamé), Barak e Saponara.