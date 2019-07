VIOLA, Domani il rientro poi scatta terzo ritiro

Finita la tournée americana, La Nazione spiega le prossime mosse viola. La squadra è attesa domani sera attorno alle 21 a Firenze, poi potrà godere di tre giorni di totale riposo per smaltire il jet lag e le fatiche accumulate in America, alla luce dell’alto tasso di umidità che ha messo a dura prova la resistenza di Benassi e compagni. Il lavoro riprenderà al centro sportivo lunedì prossimo (quando è atteso di nuovo in gruppo anche German Pezzella, l’ultimo a esaurire le ferie che però già da domenica ricomincerà a sudare seguendo un programma all’inizio individuale) e proseguirà anche nel giorno successivo. Dal 31 luglio poi la comitiva viola si sposterà a Montecatini Terme, dove la Fiorentina resterà fino al 3 agosto, sfruttando il campo e la palestra dello stadio Mariotti. Solo allenamenti però a Montecatini perché le due amichevoli previste saranno a Livorno il 3 contro la squadra amaranto e l'11 al Franchi contro il Galatasaray.