VIOLA, Diversi miliardi di motivi puntare alla Champions

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elenca una serie di motivi per cui le squadre in lotta - tra cui la Fiorentina - non dovrebbero fallire l’assalto alla Champions League:

1. Con il nuovo format a 36 squadre cambieranno i premi e il solo accesso potrebbe valere all’incirca 50 milioni di euro.

2. I premi andranno sempre più ad aumentare, basti pensare che nel 2006 il montepremi globale delle coppe era 478 milioni, nel 2012 si è superato il miliardo, mentre nel triennio in corso, 2021-24, questo vale in totale 3,5 miliardi.

3. Dei 2,7 miliardi di diritti tv, 2 di essi vanno alla Champions League, 465 milioni all’Europa League e 235 alla Conference.

4. Il nuovo torneo, nato anche per respingere l’assalto della Superlega, prevede per il triennio 2024-27 un fatturato di 4,7 miliardi.

5. I premi saranno distribuiti i base a chi si qualifica e ai risultati che ottiene. Sarà data meno importanza al blasone e ai diritti tv (che scendono dal 45% al 35%). Una buona notizia per l’Italia, che ha contratti tv più bassi degli altri campionati top, e per le “piccole” che non hanno storia nelle coppe.