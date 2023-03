VIOLA, Difesa anti-Milan: due posti per tre centrali

Come scritto dal Corriere dello Sport l’attesa sfida ai campioni d’Italia è vicinissima e davvero per la squadra viola non c’è altro da fare che prendere e ottimizzare ogni minuto di allenamento e di esercitazioni tecnico-tattiche per farsi trovare pronta. Le motivazioni sono a mille grazie alla vittoria di Verona che ha chiuso febbraio nel modo migliore, il “Franchi” accoglierà un pubblico come forse non c’è mai stato finora in stagione e allora sì che tutti ci vogliono essere nel gruppo di Italiano. All’inizio, ovviamente, la partita sarà solo per undici con inevitabile turnover rispetto alla Fiorentina di partenza al “Bentegodi”: di sicuro non ne farà parte Terzic per infortunio. E così a sinistra torna titolare Biraghi, a destra è in vantaggio Dodo (ieri al Viola Store davanti allo stadio insieme a Ikoné e Veronica Boquete per incontrare i tifosi viola), mentre nel mezzo Quarta in grande ascesa di rendimento contende il posto al possibile rientrante Milenkovic e a Igor: la coppia centrale a protezione di Terracciano è uno degli elementi-chiave per contenere l’attacco rossonero, seppur privo dello squalificato Leao.