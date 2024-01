VIOLA, Difesa a tre scelta riproponibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle colonne del Corriere Fiorentino quest'oggi in edicola ampio spazio alla rivoluzione tattica operata da Italiano nella sfida di ieri contro il Bologna. Ieri il tecnico siciliano ha schierato la formazione diversa numero 133 in 133 partite ufficiali sulla panchina viola. Ieri sera per la prima volta abbiano visto la Fiorentina dal primo minuto con la difesa a 3. Fuori un attaccante e dentro un difensore, con Ranieri, Milenkovic e Martinez Quarta insieme fin da subito.

Davanti invece spazio ad Ikoné e Beltran con Barak libero di muoversi da trequartista alle loro spalle. Innegabile che per questa Fiorentina priva di esterni sia un’ottima soluzione, al netto delle difficoltà per un meccanismo che ancora i calciatori devono assorbire del tutto. Tutti i laterali sanno spingere e hanno già giocato a tutta fascia e a centrocampo non cambia molto rispetto al 4-3-3 o 4-2-3-1. Inoltre con questo schema potremmo vedere insieme Beltran e Nzola. Italiano alla fine non aveva altra scelta se non adattare qualche giocatore in un ruolo non suo.