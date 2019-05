VIOLA, Da outsider a comparsa: è successo così

Il Corriere Fiorentino commenta il declino della Fiorentina, partita fino a qualche anno fa come outsider di lusso della Serie A e finita per svolgere il ruolo di comparsa. Per risalire alle radici della crisi - scrive il quotidiano - c'è chi parte dal primo addio di Montella, chi invece vede in quello che successe nel 2016 quando la Fiorentina era prima e vinse comunque l'autofinanziamento l'inizio del processo che l'ha portata oggi a lottare per non retrocedere. "Sia in campo che fuori - viene aggiunto - la Fiorentina ha abbandonato l'ambizione ad essere una società moderna, che strizzava l'occhio all'Europa (e ne rispettava le regole a partire dal fair play finanziario) con un gruppo di manager internazionale (il trio Pradè-Macia-Rog), per rinchiudersi in una sorta di "piccolo mondo antico", un club nel quale i ruoli finiscono inesorabilmente per sovrapporsi e perfino annullarsi a vicenda. [... Il risultato è sotto gli occhi di tutti. E se le contestazioni non hanno certo aiutato, sarebbe riduttivo addossare esclusivamente alla piazza le responsabilità di questa lunga e inesorabile discesa della Fiorentian nella graduatoria del calcio italiano ed europeo".