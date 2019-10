VIOLA, Da domani prima colazione per abituarsi a...

Domenica la Fiorentina sfiderà l'Udinese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 12.30. E secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino da oggi la squadra di Vincenzo Montella inizierà le sedute di lavoro a partire dalle 11.30. E' questo il metodo scelto per abituare il fisico dei giocatori ad essere pronto a sostenere la prestazione in un orario atipico. Domani e sabato la squadra effettuerà un brunch al centro sportivo alle 9.30 del mattino. Tre ore prima dall'inizio della sfida, in modo da poter concludere la digestione e avere le energie per scendere in campo.