VIOLA, Da Dodò a Mandragora: quanti giocatori ritrovati

La Fiorentina ha cominciato a brillare nel momento in cui hanno ritrovato smalto diversi elementi che non avevano rispecchiato le aspettative iniziali. Dodò ha mostrato finalmente quello che sa fare e per cui è stato acquistato, Mandragora ha completato il suo inserimento nei meccanismi di Italiano, Gonzalez (per fortuna dei viola) ha abbandonato l’infermeria Jovic e Cabral hanno sempre più confidenza con la porta. Persino Sottil è rientro, dopo Castrovilli. Quando si dice tempismo, la Fiorentina ha recuperato tanti giocatori ed è ripartita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.