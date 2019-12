VIOLA, Cuore e grinta: perché Iachini piace a Rocco

Ampio spazio alle motivazioni che hanno portato la Fiorentina a puntare su Beppe Iachini come successore di Vincenzo Montella sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il giornale, il vero rivale del tecnico ascolano per la panchina viola è stato fino all’ultimo Gigi Di Biagio, che Barone ha conosciuto in uno dei blitz nella Capitale: un confronto che ha colpito in positivo il dg ma Di Biagio ha pagato il fatto di non avere esperienza come allenatore di una squadra di club. Rocco ha invitato il suo braccio destro a puntare su una figura che fosse apprezzata dal tifo viola e che abbia già affrontato situazioni delicate di classifica dimostrando di sapersi destreggiare nella lotta per la salvezza. Importante è stato anche il fatto di essere un allenatore che sa trasmettere la necessaria grinta alle sue squadre e la convinzione espressa a Barone e Pradè che l’attuale gruppo viola abbia tutte le carte in regola per disputare un campionato tranquillo.