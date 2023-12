VIOLA, Cooperativa del gol. Ora servono le reti delle punte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contro il Verona, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha provato sensazioni nuove. Dai tre punti conquistati senza un grosso merito dal punto di vista del gioco, ad una vittoria ottenuta grazie al gol di un centravanti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport nella sua edizione oggi in edicola. Sicuramente un'ottima notizia per Vincenzo Italiano che non potrà disporre del suo bomber Nico Gonzalez per quasi due mesi, e che non ha ancora al meglio il suo secondo miglior marcatore, ovvero Bonaventura. Alla carenza di reti da parte dei centravanti e delle ali, Nico a parte, la Fiorentina ha risposto con una cooperativa del gol.

Ben 11 infatti sono i calciatori viola andati a segno in Serie A, addirittura 15 considerando la Conference League. Tanto contributo viene dalla difesa con le tre reti europee di Ranieri e soprattutto con i gol di Martinez Quarta. La Fiorentina nel bilancio stagionale, rispetto all'annata passata è migliorata. Ha sette punti in più in campionato rispetto allo scorso anno, è già agli ottavi di Conference ed ha passato il turno in Coppa Italia. Adesso, vista l'assenza prolungata di Nico, per puntare al quarto posto Italiano ha bisogno di più reti da centravanti ed esterni. Anche perché il tempo stringe ed il mercato è alle porte, con tanti nomi che stanno girando in ottica viola.