VIOLA, Con la Juve ultima chance per dare senso al campionato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come si può leggere questa mattina sulle colonne de La Nazione, la stagione della Fiorentina sta volgendo verso le coppa, Coppa Italia e Conference League. Quella di domani sera contro la Juventus infatti è l'ultima possibilità per i gigliati di rimanere attaccati al treno verso un piazzamento nelle prossime competizioni europee. La Fiorentina ha bisogno di cambiare passo, non vince in Serie A dal 26 febbraio contro la Lazio e, quella contro i bianconeri, potrebbe essere la sfida giusta per il rilancio. Lo sa anche Italiano che vuole invertire un trend che, con i viola, lo vede sempre sconfitto all'Allianz Stadium.

Il tecnico ex Spezia, forse unica cosa che lo accomuna ad Allegri, non vuole sentire parlare di futuro ed è concentrato sul presente. Presente che domani sera dice Juventus e chissà che non lo possa dire anche a Roma il 15 maggio per la finale di Coppa Italia. Se la possibile finale contro i bianconeri potrebbe essere una partita storica, domani invece la Fiorentina affronterà i bianconeri come un trampolino di lancio per tanti singoli, come Belotti e Nico, che per tornare sui loro livelli migliori hanno bisogno di ritrovare la rete.