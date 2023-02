VIOLA, Con la Juve per ritrovare entusiasmo

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla partita di stasera tra Fiorentina e Juventus, le quali cercheranno di migliorare la propria classifica e soprattutto il clima che le circonda. La squadra di Vincenzo Italiano in particolare cerca la vittoria anche per arrivare allo spareggio di Conference League contro il Braga con un morale diverso e per affrontare le restanti partite della stagione con un ritrovato entusiasmo. Poi ci sarà la fondamentale doppia sfida contro la Cremonese in Coppa Italia, ma ancora per quella c'è tempo.