VIOLA, Con l'Udinese l'ultimo sforzo prima di Riyad

© foto di Federico De Luca

Una partita scivolosa. Difficile dare una definizione diversa a Fiorentina-Udinese, scrive La Nazione, la prima del girone di ritorno; l’ultima prima della trasferta araba di Riad, dove i viola si giocheranno la Supercoppa. Aspetto quest’ultimo da non trascurare e che potrebbe essere una sorta di distrazione, anche inconsapevole. E’ vero che i bianconeri di Cioffi sono in difficoltà, ma solo sotto il profilo dei risultati e in trasferta non hanno mai veramente sfigurato. Semmai, sono abbonati ai pareggi, ben undici.

Ecco perchè servirà la versione cinica della Fiorentina, vista nelle precedenti uscite in campionato e contro il Bologna. Servirà la massima concentrazione e determinazione, insieme a un approccio ben diverso, almeno all’inizio, ricalcando pari pari l’atteggiamento visto in Coppa Italia con il Bologna. Ecco perché il pensiero della Supercoppa non deve condizionare. Su questo aspetto, in ogni caso, la Fiorentina ormai dovrebbe aver mandato a memoria la lezione di questi anni, con gli impegni (anche importanti) che si susseguono senza sosta.La sorte è una componente, certo, ma una delle tante.