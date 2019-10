VIOLA, Con l'Udinese l'11 che ha battuto il Milan

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla della sfida di domenica tra Fiorentina e Udinese. In questa settimana i due allenatori stanno provando gli interpreti e la formazioni che scenderanno in campo al Franchi. Montella però sembra già avere un'idea chiara in testa: affidarsi agli stessi undici di partenza com'è stato in serie Juventus, Atalanta, Sampdoria e Milan per una quinta volta consecutiva. Montella porterà sicuramente delle novità di formazione durante la stagione: ma il momento per apporle non sembra proprio arrivato. La Fiorentina a Milano è stata bella ed efficace, brillante e concreta: perché cambiarla? Questo è quello che ha fatto capire anche Pol Lirola che nella giornata di ieri ha parlato a Radio Toscana: "L'allenatore cerca di metterci in campo sfruttando quelle che sono le qualità principali di ognuno di noi e devo dire che il 3-5-2 aiuta me ed è il sistema di gioco perfetto".