VIOLA, Col Sassuolo ancora Cabral. Ma gli esterni...

Prendere l’applauso (a “forma” di emoticon sui social) da Batistuta se giochi nella Fiorentina e indossi la maglia numero 9 è qualcosa di speciale: intanto domani c’è il Sassuolo al “Franchi” e il posto da centravanti lo vuole di nuovo lui, Arthur Cabral, portando in dote il gol bellissimo segnato mercoledì contro il Monza. La conferma di Cabral pare essere cosa fatta, mentre intorno a lui ci potrebbero essere alcune novità iniziali di formazione e ci saranno: logico che Italiano le deciderà soltanto dopo la rifinitura odierna, da mettere accanto a un unico allenamento peraltro di scarico per chi aveva giocato con i brianzoli. Ma la rotazione degli uomini per garantirsi freschezza potrebbe favorire il ritorno dal primo minuto di Bonaventura sulla trequarti al posto di Barak, così come uno tra Saponara e Ikoné è verosimile che possa lasciare spazio a Kouame per cambiare risorse e attitudini della fase offensiva. Detto che Mandragora è ancora in fase di recupero, infine Amrabat: la condizione atletica non è ottimale, ma Italiano ci sta pensando. Lo riporta Il Corriere dello Sport-Stadio.