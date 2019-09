VIOLA, Chiesa e Montella tra i flop d'inizio stagione

Sul Corriere della Sera vengono proposti i nomi di alcuni dei protagonisti in negativo di questo avvio di stagione, come ad esempio Piatek per il Milan, Koulibaly per il Napoli e Dybala per la Juventus. Relativamente alla Fiorentina, figurano Federico Chiesa e Vincenzo Montella, complici - si legge - del buco nero in cui è incappata la Viola. Di Chiesa, infatti, vengono sottolineati i segni di risveglio sopraggiunti solo in occasione dell'ultima gara in Nazionale contro la Finlandia, mentre su Montella il dubbio concerne le non-vittorie raccolte (fatta a eccezione per il Monza) dal suo ritorno in riva all'Arno. Il quotidiano auspica un cambio di rotta per i gigliati, al fine di non incappare in guai peggiori.