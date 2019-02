VIOLA, Chi nel tridente? In difesa dubbio Hugo

Il Corriere Fiorentino fa anche un punto su quelle che saranno le scelte di Stefano Pioli contro l'Udinese. In attacco - accanto al confermatissimo duo Muriel-Chiesa - ha rilanciato la sua candidatura Simeone, grazie alle due reti messe a segno contro la Roma. Il Cholito è in vantaggio su Mirallas, ma occhio alle sorprese. Qualche dubbio anche in difesa, in attesa di capire quali siano le reali condizioni di Vitor Hugo. Il centrale brasiliano probabilmente recupererà per Udine, ma altrettanto probabilmente si accomoderà in panchina per non rischiare ricadute. Pronto Milenkovic a sostituirlo, con Laurini a destra, oppure direttamente Ceccherini senza cambiare ruolo al serbo.