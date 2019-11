VIOLA, Castrovilli è la punta dell'iceberg dei baby

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio fa questa mattina il punto di quello che è stato il lavoro messo in atto della Fiorentina con i suoi giovani del vivaio in questi anni sottolineando come l’esplosione di Castrovilli rappresenti soltanto la punta dell’iceberg di un lavoro capillare da parte dei dirigenti che in queste stagioni si sono succeduti. Il modello di formazione è lo stesso che è in vigore dal 2006, quando il ds era Corvino e capo delle Promesse viola è arrivato il professor Vergine: ad essere ricercato davanti a tutto c’è il talento, lo stesso che ha mostrato Bernardeschi prima, Chiesa poi e adesso i vari Sottil, Ranieri e Venuti.