VIOLA, Capovolto lo score in trasferta. La cinquina...

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio oggi, da una squadra che in trasferta aveva ottenuto fino a ieri otto punti in cinque partite, perdendone solo una, tutto ti saresti aspettato fuorché una gragnola di gol sulle spalle di Dragowski e un mesto ritorno a casa. La squadra dopo la gara ha chiesto scusa ai tifosi. Con la Fiorentina cinque gol a Cagliari si erano visti non più tardi di tre stagioni orsono, ma quel “cinque” era riferito ai gol fatti grazie al triplo Kalinic e al doppio Bernardeschi. Forse per questo tutti in casa viola cadono dalle nuvole.