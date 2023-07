VIOLA, Calendario: mai così tanti impegni dal 2001

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da La Nazione l’accesso della Fiorentina al playoff di Conference League proietta i viola in una dimensione totalmente nuova: la squadra di Italiano dovrà sostenere un tour de force impegnativo a fine agosto (5 partite in 16 giorni) e avrà la possibilità di giocare 62 partite stagionali, battendo così il record assoluto delle 60 gare ufficiali stabilito due mesi fa. I gigliati saranno, quindi, impegnati inizialmente in 4 competizioni ufficiali, evento che non si verificava dal 2001-02, l’ultima annata prima del fallimento. Si preannuncia anche un anno solare pieno di appuntamenti come mai è successo in passato per i gigliati dal momento che potrebbero scendere in campo addirittura 64 volte nel corso dell’anno solare 2023.

Per quello che concerne il playoff di Conference League (24 e 31 agosto) la Fiorentina, attualmente, non ha ancora la certezza di fare parte delle teste di serie in occasione del sorteggio del 7 agosto, ma, quasi sicuramente, i viola verranno inseriti nell’urna più importante proprio come accadde 12 mesi fa. La Fiorentina, insieme a Lille, Eintracht, Aston Villa e Osasuna, fa parte delle squadre già sicure di disputare il playoff, ma solo gli spagnoli rischiano seriamente di non far parte delle teste di serie.