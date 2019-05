VIOLA, C'è il ballottaggio Dabo-Benassi. Pezzella...

Sul Corriere dello Sport - Stadio viene fatto oggi il punto su quella che dovrebbe essere la formazione titolare di domenica sera contro il Genoa. In attacco - si legge - toccherà di nuovo a Kevin Mirallas, assieme a Federico Chiesa e Luis Muriel; a centrocampo invece si rivedranno Gerson e Jordan Veretout, affiancati da uno tra Bryan Dabo e Marco Benassi. Infine, per quanto riguarda la difesa, è previsto il rientro in campo di German Pezzella con la mascherina protettiva in conseguenza dell'operazione allo zigomo.