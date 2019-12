VIOLA, C'è Benassi. Dubbio Boateng-Vlahovic

Primi dubbi di formazione per Vincenzo Montella in vista della gara contro il Torino. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino il recupero di Boateng riapre ufficialmente il ballottaggio con Vlahovic per guidare l'attacco dei viola, mentre Chiesa dovrebbe essere regolarmente, dopo il rientro in gruppo, tra gli 11 titolari. Quasi sicuramente out Ribery, molto probabile le presenze da titolari di Benassi e Ceccherini che sostituiscono Badelj (turno di riposo per il croato) e Pezzella, assente invece per infortunio.