VIOLA, Arriva Pedro. Ora un ultimo regalo?

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si affrontano gli argomenti di calciomercato legati alla Fiorentina. Oggi è sbarcato in Italia Pedro Guilherme (QUI il video) e firmerà con la società viola un quinquennale dopo il superamento delle visite mediche, che non preoccupano i viola nonostante i recenti infortuni del classe '97. Dopo l'arrivo di Pedro, Pradè e Barone continueranno a lavorare per cercare di regalare un ultimo acquisto a Montella. Non è un mistero che si stia cercando ancora un esterno, dopo i no per Suso, De Paul e Raphinha, per il quale sono stati considerati troppi i 25 miloni chiesti dallo Sporting. L'ultima idea porta ad Oudin del Reims ma ci sono altre piste nascoste: oggi scopriremo se la Fiorentina riuscirà a portare a termine qualche altra operazione.