VIOLA, Ancora niente main sponsor. Ma Mediacom...

Sulle pagine odierne di Tuttosport, viene proposto un focus relativo agli sponsor delle 20 società di Serie A e in particolare viene citata la Fiorentina per quanto riguarda l’assenza di main sponsor a poco più di un mese dall’inizio del prossimo campionato. Come riporta il quotidiano, i viola sono in buona compagnia in tal senso: anche Lazio, Genoa e Samp non hanno ancora sottoscritto contratti in vista della prossima stagione anche se è bene ricordare che la Fiorentina in queste partite di ICC sta scendendo in campo con il logo di “Mediacom”, l’azienda di Rocco Commisso che potrebbe anche essere presente a partire dal prossimo campionato.