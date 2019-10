VIOLA, A Pistoia un test sperimentale per il modulo

È stata un’amichevole “sperimentale” quella che ha visto protagonista la Fiorentina di Montella ieri sera a Pistoia: come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il match del Melani ha permesso al tecnico viola non solo di vedere alla prova alcuni volti nuovi fino ad oggi poco utilizzati (in particolare Ghezzal, che ha fatto piuttosto bene, e Rasmussen, gettato nella mischia da titolare alla sua prima convocazione) ma anche per variare qualcosa a livello di modulo, discostandosi da quel 3-5-2 che nelle ultime settimane ha fatto la fortuna dei viola in campionato. La squadra infatti è partita nel primo tempo con un 4-2-3-1 mentre nella ripresa è tornata al 4-3-3.