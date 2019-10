VIOLA, A caccia del tris contro l'Udinese. I gol...

Sulle pagine del Corriere dello Sport si analizza la partita che attende la Fiorentina domani contro l'Udinese con i viola a caccia della terza vittoria consecutiva. Un obiettivo che manca dalla primavera del 2018 quando dopo la scomparsa tragica di Davide Astori, i viola infilarono sei vittoria di fila. Tutte in onore di Davide. Tre vittoria di fila che l'anno scorso non sono mai arrivate, al massimo due. Ma quella di quest'anno è una Fiorentina decisamente diversa da quella dell'anno scorso: ha ritrovato il sorriso e le vittorie. Anche dal punto di vista dei gol i segnali sono preziosi: 5 volte in 2 gare. Speranze altissime per la gara di domani.