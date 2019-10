VIO, Montella cura tanto i calci da fermo. Chi calcia...

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è un'intervista allo specialista delle punizioni Gianni Vio, che al quotidiano racconta il perché con Montella i calci da fermo diventino molto spesso occasioni per fare gol: "Il mister ha sempre curato tantissimo questo aspetto, fin dalla scelta dei giocatori sul mercato" ha detto al quotidiano. "Chi calcia angoli e punizioni è l’uomo fondamentale. Puoi provare tutti gli schemi del mondo ma se la palla non arriva dove deve diventa tutto inutile. Noi avevamo Borja Valero, e in area gente come Savic e Gonzalo Rodriguez".