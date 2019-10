VIGILUCCI, Con la Juve particolare per me. Mamma...

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina Women's e Juventus, valida per la Supercoppa Italiana, Valery Vigilucci, centrocampista della Fiorentina Women's, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'italiana, una ragazza timida e tranquilla come si definisce, ha raccontato le principali differenze tra la vecchia proprietà e quella attuale sottolineando le attenzioni che Commisso, Barone e non solo stanno dando a loro. Un'opinione anche sul nuovo Centro Sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli: "Sarà un grande passo avanti. Avremo tutto lì, nessuno più si dovrà spostare per qualunque cosa. Tutto questo porterà miglioramenti". Una partita particolare per la centrocampista viola, visto che in famiglia la mamma simpatizza proprio per la Juventus, così come il ragazzo di una delle sue cugine. Quando le viene chiesto chi toglierebbe alla Juventus, Vigilucci non ha dubbi: "Girelli e Cernoia". Infine sono stati trattati anche temi trasversali come quello che riguarda l'omosessualità nel calcio femminile che, conferma Valery Vigilucci sulla falsa riga di quanto dichiarato da Elena Linari poco tempo fa, è un tema tabù che non si può neanche affrontare e dichiarare altrimenti si andrebbe a scatenare un putiferio.