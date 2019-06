VIERI, DV persone perbene. Commisso? Tipo serio

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone questa mattina una lunga intervista a Bobo Vieri, in cui l'ex bomber di Inter ma anche Fiorentina si concentra su tutte le sue ex squadre, tra cui proprio quella viola. Ecco le sue risposte a proposito dell'addio dei Della Valle e l'arrivo di Commisso: "I Della Valle sono persone perbene che hanno tenuto la Fiorentina sempre nel calcio che conta. Rocco Commisso? E' un tipo simpaticissimo ma anche un uomo serio. La Fiorentina resta in buone mani".