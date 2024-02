VIAREGGIO CUP, 3-0 alla Carrarese. Viola agli ottavi

Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina Under 18 ha conquistato, con un turno d'anticipo, il passaggio agli ottavi di finale della Viareggio Cup. La formazione allenata da Papalato ha battuto la Carrarese 3-0 al Viola Park grazie alle reti di Ofoma e dell'ecuadoriano Padilla(doppietta). Per aggiudicarsi il primato del girone i viola dovranno battere domani, sempre in quel di Bagno a Ripoli, i nigeriani del Beyod Limits che, dopo aver battuto 3-0 la Stella Rossa, sono in vantaggio rispetto ai gigliati per quanto riguarda la differenza reti. Gli ottavi di finale in vece sono in programma martedì.