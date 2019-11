VERTICE VIOLA, Dal mercato al futuro: ecco i temi

Come sottolinea questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, alla luce della sconfitta di Cagliari Pradè ha già fissato il vertice per analizzare a freddo la situazione. Tutti convocati, dopo la raffica di impegni delle varie Nazionali. Tutti al centro sportivo per rivedere e mettere a fuoco gli highlights del match, per capire che cosa non è andato per il verso giusto a Cagliari. Obiettivo? Cambiare marcia subito, riprendere la direzione giusta. La sosta, insomma, servirà per programmare il futuro della squadra viola. L’autocritica di Montella sarà la chiave per dare alla società la tranquillità giusta ed evitare che, davanti a nuove situazioni negative, possano arrivare nuvole pesanti sul suo futuro. L’ombra di Gattuso si è dissolta in un attimo, ma la società si aspetta una reazione immediata da parte del tecnico, che sennò rischia di finire sotto esame. Nel faccia a faccia tra allenatore e dirigenza si parlerà poi anche di mercato e dei nomi spendibili per gennaio.