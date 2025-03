Vertice d'emergenza in casa Juventus: senza Champions ci saranno tagli

Allarme Champions League in casa Juventus. La sconfitta con la Fiorentina e il conseguente sorpasso in classifica da parte del Bologna fanno preoccupare i vertici del club. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Exor non dorme sonni tranquilli vedendo i recenti risultati al punto da aver convocato i vertici amministrativi e sportivi del club (Scanavino, Giuntoli, forse addirittura Motta) domani per un vertice d’emergenza. Sul tavolo il tema che scotta di più, ovvero quello legato al rischio di non arrivare quarti e di mancare dunque i possibili incassi che l'accesso alla Champions garantirebbe.

Se l'ultima esclusione dalle Coppe, per decisione della Uefa, aveva fatto bruciare l’aumento di capitale da 200 milioni versato un anno prima, nei piani di Exor quello doveva essere l’ultimo intervento. Infatti il piano con il management era quello di rimettere a posto i conti per un futuro più sano e senza altri interventi dall'alto con iniezioni di capitale.

Se la Juventus non dovesse raggiungere ancora la Champions, le conseguenze possibili per il futuro bianconero, stando a quanto si legge, contemplano la necessità di limitare fortemente il mercato. Ciò significherebbe tagliare alcuni rinnovi contrattuali. Si parla per esempio del rinnovo di McKennie, ma anche della possibile rinuncia ad alcuni riscatti di prestiti come quelli di Conceiçao e Kalulu. Poi di limitare le operazioni onerose in entrata e Kolo Mouani potrebbe saltare, con cessioni più pesanti in uscita.