Verso Verona, Palladino conferma Zaniolo e Fagioli. Torna anche Comuzzo?

In vista della sfida con il Verona - scrive questa mattina La Nazione - è scontato che Palladino cambi qualcosa nell’undici di partenza, che tuttavia dovrebbe rivedere la riconferma (se pur in ruoli più congeniali) dei nuovi arrivati Fagioli e Zaniolo. In attacco è ovviamente sottinteso il ritorno dal 1’ di Kean mentre in difesa, complice l’impiego di Parisi sulla sinistra al posto dello squalificato Gosens, il tecnico è orientato a riproporre come esterno destro Comuzzo, out nelle ultime due partite. Ieri con la prima squadra erano aggregati anche il terzino della Primavera Scuderi e il centrocampista Harder.