Verso la Conference: Palladino vuole recupeare Adli, mentre il Panathinaikos ritrova due titolari

Day-after Napoli-Fiorentina, ma la testa è già alla Conference. Giovedì al Franchi i viola si giocano una grossa fetta di stagione. L'obiettivo è ribaltare il 3-2 patito all'andata sul campo del Panathinaikos, che arriva al ritorno degli ottavi dopo aver pareggiato 1-1 in campionato contro l'Atromitos. Il Corriere Fiorentino si proietta già alla notte da dentro o fuori per la Fiorentina: in vista di giovedì i greci hanno recuperato l'ex Roma Tin Jedvaj e la meteora dello United (nonché ex compagno di De Gea) Facundo Pellistri.

Anche i viola puntano a ritrovare due pedine importanti: si tratta di Yacine Adli (convocato col Napoli ma rimasto in panchina) e Michael Folorunsho, assente invece ieri. C'è poi anche da capire come sta Andrea Colpani, ai box da due settimane. Valutazioni che verranno fatte al Viola Park, a partire dalla giornata di oggi.