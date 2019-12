VERSO L'INTER, Vlahovic o Boa insieme a Chiesa

Ribery si opera in Germania. Ieri il giocatore è partito subito per Monaco di Baviera con l’obiettivo di presentarsi in clinica già questa mattina. Il sospetto che Franck debba stare fuori almeno per sei settimane è quasi una certezza. E per un recupero completo dall’infortunio e per il successivo decorso post operatorio, la prospettiva più credibile è che il trentaseienne potrà tornare a disposizione di Vincenzo Montella solo a fine febbraio. Il tecnico continua a preparare la sfida di domenica contro l'Inter e sarebbe intenzionato a rispolverare in ogni caso il 3-5-2 visto ad inizio stagione, con il ritorno di Chiesa in posizione di prima punta assieme a uno tra Vlahovic e Boateng. Comunque da tenere d'occhio anche l'idea di un 4-3-1-2. Lo scrive La Nazione.