VERSO L'INTER, Giorni decisivi per il ritorno di Nico

Come sottolinea questa mattina La Nazione, questa settimana intera di lavoro sarà importante per fare passi avanti nella condizione di alcuni calciatori e per provare a recuperarne altri, su tutti Gonzalez. A Riyad l’argentino è andato in panchina, più per l’eventualità relativa ai rigori che per entrare in campo a gara in corso.

Italiano spera di avere a disposizione il suo numero 10 contro la squadra di Inzaghi, almeno per uno spezzone di partita. Con ogni probabilità infatti Nico andrà in panchina anche domenica ma se avrà almeno 20/30 minuti nelle gambe la Fiorentina potrà contare su una preziosa arma in più. Un vero e proprio valore aggiunto. Anche Bonaventura proverà a sfruttare questa settimana per migliorare la condizione e provare a tornare nella sua miglior versione, ovvero quella pre-infortunio. Discorso simile per Arthur, un altro giocatore fondamentale per la squadra di Italiano.