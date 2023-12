VERSO L'HELLAS, Italiano ritrova Jack e Sottil. Arthur...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: la Fiorentina ieri ha ripreso subito ad allenarsi al centro sportivo per preparare la partita contro il Verona. Le buone nove per Italiano e per la squadra viola arrivano da Bonaventura e Sottil, entrambi rimasti a Firenze mentre i compagni conquistavano un pari e la qualificazione agli ottavi di Conference League, a causa di fastidi muscolari prontamente risolti: entrambi sono tornati in gruppo e domani saranno regolarmente a disposizione del tecnico. Non così per Arthur, fuori causa a Budapest per lo stesso motivo: il brasiliano non è ancora al 100 per cento e non sarà rischiato.