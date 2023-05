VERSO IL TORO, Maxi-turnover? Le possibili scelte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Indubbiamente, l'attenzione in casa gigliata è già rivolta alla finale di mercoledì prossimo contro l'Inter. E a tal proposito, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Italiano starebbe pensando ad un maxi-turnover. In porta, salvo sorprese, ci sarà Cerofolini. Per quanto riguarda la difesa, rispetto a Basilea, potrebbero cambiare quattro uomini su quattro: Venuti a destra, Quarta-Ranieri in mezzo e Terzic a sinistra. A centrocampo Duncan potrebbe trovare spazio al fianco di Mandragora. Possibile chance anche per Kouame. Quasi certe invece le scelte su Jovic (Cabral in panchina e titolare a Roma) e Barak.