VERSO IL MAPEI, Torna il dubbio per la prima punta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, dentro quel che rimane prima della sfida ai neroverdi di Dionisi, c’è forse un solo dubbio vero di formazione in casa Fiorentina e riguarda quasi inevitabilmente la scelta dell’attaccante di riferimento: possibile che Beltran abbia ancora la meglio e sarebbe la quarta di fila da titolare per l’argentino, possibile che stavolta invece tocchi a Nzola “dispensato” dalla partecipazione alla Coppa d’Africa con l’Angola e più che mai motivato a prendersi la Fiorentina come i 3 gol in 25 presenze e 1.353 minuti dimostrano non sia riuscito a fare finora.

Ballottaggio ad ora quasi alla pari: decideranno i due allenamenti e forse il pensiero di quella che potrà essere la formazione anti-Bologna in Coppa Italia.