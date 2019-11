Dopo la sosta per le nazionali, la Fiorentina riprenderà il proprio cammino in campionato che la porterà alla trasferta di Verona. L'Hellas - riporta La Nazione - è riuscito finora a segnare solo la metà circa dei gol siglati dai viola (10 su 18). Ma c'è anche da riconoscere che in casa ne ha subiti esclusivamente 4, risultando dunque più solidi che in trasferta.