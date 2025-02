Verona-Fiorentina, out 4 big. In attacco possibile la coppia Zaniolo-Kean

Archiviata la sconfitta contro il Como la Fiorentina torna in campo domani pomeriggio, ore 15:00, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. I gigliati, come scrive questa mattina in edicola il quotidiano La Nazione, affronteranno i gialloblu senza quattro pezzi da novanta della propria rosa. In Veneto infatti Palladino dovrà fare a meno degli infortunati Adli, Colpani e Gudmundsson, e dello squalificato Gosens. Il tecnico campano, anche se con qualche correttivo, dovrebbe ripartire dalla formazione che al Franchi ha perso contro il Como. 4-4-2 con Comuzzo spostato a destra e Dodo alzato sulla linea dei centrocampisti.

Due i principali ballottaggi, uno a centrocampo per chi (tra Mandragora e Cataldi) affiancherà Fagioli in mediana, e uno davanti. Per il momento Zaniolo è in vantaggio su Beltran per giocare in coppia con Kean.