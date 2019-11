VERONA-FIORENTINA, Due squadre fotocopia: i dati

La Nazione riporta questa mattina alcuni dati curiosi che vedono Fiorentina ed Hellas Verona "uguali e contrarie". Se, infatti, i gialloblù hanno collezionato 2 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte tra le proprie mura, gli stessi risultati li ha ottenuti la Fiorentina in trasferta. E' la media gol a fare la differenza: 1,5 reti a partita per gli scaligeri, 3,5 per i viola. La squadra di Montella è inoltre protagonista delle gare che durano di più, ossia 97 minuti e 33 secondi, mentre l'Hellas di quelle più brevi, vale a dire 95 minuti e 54 secondi.