VERETOUT, Va al Napoli solo se parte Allan

La Gazzetta dello Sport questa mattina si sofferma anche sul mercato del Napoli. Il ds partenopeo Cristiano Giuntoli tiene aperte diverse soluzioni per quanto riguarda il futuro di Allan, al momento al centro dei suoi pensieri. L’impressione - si legge - è che l’eventuale affare con la Fiorentina per Jordan Veretout (classe ‘93) decollerebbe solo in caso di partenza del brasiliano.