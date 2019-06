VERETOUT, Se va alla Roma si apre la pista El Sha

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di una pista di mercato che coinvolge Roma e Fiorentina, ovvero quella che potrebbe portare in giallorosso Veretout e in viola El Shaarawy. Se il francese dovesse passare alla squadra di Fonseca per una cifra vicina ai 25 milioni, i viola si lancerebbero sull’esterno, il cui contratto viaggia verso la scadenza (alla Roma ha chiesto 3 milioni per 4 anni). Tra gli osservati speciali ci sarebbe anche il turco Under, nonostante la richiesta altissima per il cartellino.