VERETOUT, Pensa di non presentarsi in ritiro

Tormentone Veretout. Infatti tra le complicazioni del momento in casa viola, scrive il Corriere Fiorentino, va registrata la tentazione del francese di non aggregarsi al gruppo (che partirà domani per Moena) per motivi personali. Resta infatti molto intrecciata la sua situazione, con i tentativi di Milan e Roma che sembrano essere stati respinti con la Fiorentina irremovibile dalla richiesta di 25 milioni di cash. Intanto il Milan nella giornata di ieri si è inserito con forza sull'algerino dell'Empoli Bennacer, sul quale c'era anche l'interesse della Fiorentina; ma i rossoneri sembrano essere molti vicini alla chiusura...