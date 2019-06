VERETOUT, Monsieur 30 milioni: da domani l'asta

Da domani - scrive La Nazione - partirà l'asta per Jordan Veretout, che è intenzionato a giocare la Champions e pertanto sceglierà probabilmente Napoli (ci sono anche Milan e Roma). Trenta milioni è quanto chiede la Fiorentina: non male per un giocatore le cui parite senza colore, in stagione, sono state troppe. Finale banale dopo una storia originale lunga un anno e mezzo. Qualità alta nei momenti migliori, senso di appartenenza minimo quando è cominciato lo sfascio. Certo che nello spogliatoio l'aria buona si era trasformata in una bufera. Trenta milioni, dunque, per un giocatore pagato sette. Plusvalenza che può diventare il primo motore di un mercato ancora avvolto nella rassegna di obiettivi possibili.