VERETOUT, Il Napoli vuole abbassare il prezzo. Lui...

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla anche della situazione relativa a Jordan Veretout. Per il centrocampista viola la Fiorentina ha posto un prezzo di 25 milioni di euro ma il Napoli lo vuole pagare meno e sta pensando a come limare la richiesta. Intanto il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di giocare nel capoluogo campano, come confermato anche allo stesso agente ieri al matrimonio dell'amico Laurini. In attesa della conclusione della trattativa tra Commisso e Della Valle per la Fiorentina, il Napoli riflette su come prendere Veretout.