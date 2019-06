VERETOUT, Il Napoli in pole: ai viola piace Ounas

Affari tra Fiorentina e Napoli in vista: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha con la Fiorentina un appuntamento fissato per mercoledì per parlare di Veretout. Il giorno prima diesse viola Pradè incontrerà il Milan, ben sapendo però che il francese predilige il trasferimento a Napol. La stessa Fiorentina preferisce aprire un canale privilegiato col Napoli, che ha diversi giocatori che piacciono al tecnico Montella e sui quali Pradè e Giuntoli stanno discutendo. Sull’attaccante Inglese gli azzurri non si muovono dalla richiesta di 30 milioni. I Viola sono in attesa, mentre hanno rinunciato alla pista che porta al centrale difensivo Maksimovic, ritenuto troppo costoso. Per il club di Commisso appare molto interessate il profilo dell’esterno Adam Ounas, 22 anni, impegnato in Coppa d’Africa. Intavolare uno scambio potrebbe essere utile a entrambi i club, che finirebbero col realizzare delle notevoli plusvalenze. In partenza la Fiorentina valuta 25 Veretout e il Napoli almeno 15 milioni Ounas.