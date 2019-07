VERETOUT, Giampaolo lo "chiama" ma l'offerta...

Il Milan ieri ha presentato il tecnico Marco Giampaolo che sulle domande di mercato se l'è cavata con un sorriso e con allusioni scherzose su Jordan Veretout ai dirigenti. Intanto ieri ha ufficializzato Krunic dall'Empoli e lo farà con Bennacer dopo la Coppa d'Africa, ma Veretout resta il primo nome della lista del Milan. Il francese, che a Moena si allena a parte per evitare le polemiche con i tifosi, ha fretta di partire così come il Milan ha fretta di chiudere il quarto colpo a centrocampo. Ma l'offerta di Maldini e Boban è sempre di 15 milioni più Biglia, mentre la Fiorentina vuole incassare dalla cessione solo 25 milioni cash per poi aprire una trattativa separata per Biglia. Lo scrive il Corriere dello Sport.