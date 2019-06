VERETOUT, Fonseca lo vuole a Roma come regista

Non si fermano le voci in ottica mercato di Veretout alla Roma: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il neo allenatore Paulo Fonseca per il ruolo di regista continua a tenere vivo l'interesse per il mediano della Fiorentina, ormai in uscita. Ma non è il solo candidato: interessa infatti parecchio anche Bruno Guimaraes dell’Atletico Paranense, che è in concorrenza con Florentino Luis del Benfica.